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Опубликовано 13 сентября 2018, 17:10

В Госдуме назвали паранойей указ Трампа о санкциях за вмешательство в выборы

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

По мнению вице-спикера Петра Толстого, документ грозит всем, кто пишет что-либо, что сможет повлиять на выборы, в социальных сетях.

Паранойей и борьбой с ветряными мельницами назвали в Государственной думе новый указ президента США Дональда Трампа о санкциях за попытку вмешательства в американские выборы.

— Это такая паранойя, в принципе, она вполне объяснимая. Просто когда идёт охота на ведьм, хорошо бы иметь чёткие критерии, где ведьмы, а когда критериев нет, тогда это получается битва с ветряными мельницами. Вот Трамп в этом смысле молодец, герой, — сказал вице-спикер Пётр Толстой.

Указ предусматривает, что санкции будут вводиться автоматически, если профильные ведомства смогут доказать факт вмешательства иностранной стороны в выборы. Ограничения могут применить и к странам, и к организациям, и к частным лицам.

— Это грозит всем, кто пишет что-либо, что сможет повлиять на выборы, в социальных сетях, потому что любая публикация может повлиять на выборы, — сказал Толстой, отметив, что такие публикации слишком легко "привязать к иностранному влиянию".

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Андрей Григорьев
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