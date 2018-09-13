В Госдуме назвали паранойей указ Трампа о санкциях за вмешательство в выборы

По мнению вице-спикера Петра Толстого, документ грозит всем, кто пишет что-либо, что сможет повлиять на выборы, в социальных сетях.

Паранойей и борьбой с ветряными мельницами назвали в Государственной думе новый указ президента США Дональда Трампа о санкциях за попытку вмешательства в американские выборы.

— Это такая паранойя, в принципе, она вполне объяснимая. Просто когда идёт охота на ведьм, хорошо бы иметь чёткие критерии, где ведьмы, а когда критериев нет, тогда это получается битва с ветряными мельницами. Вот Трамп в этом смысле молодец, герой, — сказал вице-спикер Пётр Толстой.

Указ предусматривает, что санкции будут вводиться автоматически, если профильные ведомства смогут доказать факт вмешательства иностранной стороны в выборы. Ограничения могут применить и к странам, и к организациям, и к частным лицам.