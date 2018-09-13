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Опубликовано 13 сентября 2018, 14:42

Генри Кавилл отреагировал на новость о своём увольнении с "должности" Супермена

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo/Lee Jin-man

Фото: © AP Photo/Lee Jin-man

Актёр не оставил в стороне опубликованную информацию и показал таинственное видео.

Пока что Генри Кавилл не выпустил официального заявления по поводу того, что он может лишиться роли Супермена. Вместо этого актёр опубликовал загадочное видео в "Инстаграме".

Подпись под видео гласит: "Сегодня был волнительный день". На актёре — футболка с надписью "Криптонская команда по тяганию железа". Сам же Кавилл молча смотрит в камеру и медленно поднимает в кадр фигурку Супермена. Всё это время на фоне играет собачья версия композиции "На прекрасном голубом Дунае".

Напомним, 12 сентября в Сети появилась информация о том, что Генри Кавилл больше не будет играть Супермена. Также стало известно, что компания WB планировала привлечь актёра, чтобы он появился в фильме "Шазам" в качестве камео. Однако переговоры с Кавиллом зашли в тупик, в связи с этим студия решила найти нового кандидата на эту роль.

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Сергей Сурепин
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