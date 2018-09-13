Генри Кавилл отреагировал на новость о своём увольнении с "должности" Супермена
Фото: © AP Photo/Lee Jin-man
Актёр не оставил в стороне опубликованную информацию и показал таинственное видео.
Пока что Генри Кавилл не выпустил официального заявления по поводу того, что он может лишиться роли Супермена. Вместо этого актёр опубликовал загадочное видео в "Инстаграме".
Подпись под видео гласит: "Сегодня был волнительный день". На актёре — футболка с надписью "Криптонская команда по тяганию железа". Сам же Кавилл молча смотрит в камеру и медленно поднимает в кадр фигурку Супермена. Всё это время на фоне играет собачья версия композиции "На прекрасном голубом Дунае".
Напомним, 12 сентября в Сети появилась информация о том, что Генри Кавилл больше не будет играть Супермена. Также стало известно, что компания WB планировала привлечь актёра, чтобы он появился в фильме "Шазам" в качестве камео. Однако переговоры с Кавиллом зашли в тупик, в связи с этим студия решила найти нового кандидата на эту роль.