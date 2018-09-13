Генри Кавилл отреагировал на новость о своём увольнении с "должности" Супермена

Актёр не оставил в стороне опубликованную информацию и показал таинственное видео.

Пока что Генри Кавилл не выпустил официального заявления по поводу того, что он может лишиться роли Супермена. Вместо этого актёр опубликовал загадочное видео в "Инстаграме".

Подпись под видео гласит: "Сегодня был волнительный день". На актёре — футболка с надписью "Криптонская команда по тяганию железа". Сам же Кавилл молча смотрит в камеру и медленно поднимает в кадр фигурку Супермена. Всё это время на фоне играет собачья версия композиции "На прекрасном голубом Дунае".