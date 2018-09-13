Создателя сериала "Американские боги" отстранили от работы над вторым сезоном

Производство популярного фантастического шоу столкнулось с очередными трудностями.

Продюсеры сериала "Американские боги" отстранили шоураннера Джесси Александра от работы над вторым сезоном. Представители сценариста говорят, что речи об увольнении не идёт. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Сейчас Александр не занимает пост шоураннера и сценариста телепроекта. Также его попросили не принимать участия в монтаже, производстве и постпродакшене шоу. Положение Александр описывает как "уволен, но не уволен".