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Опубликовано 13 сентября 2018, 15:04

Джон Хэмм готов сыграть Бэтмена

Фото: &copy; Richard Shotwell/Invision/AP

Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP

Звезда сериала "Безумцы" с радостью примерит костюм Тёмного рыцаря, если ему предложат эту роль.

Во время передачи In Depth Джон Хэмм ("Малыш на драйве") признался, что если к нему обратятся с предложением сыграть Бэтмена, то он готов на это. Звезда сериала "Безумцы" и фильма "Малыш на драйве" согласится сыграть Тёмного рыцаря, но только если будет хороший сценарий. Об этом сообщает Collider.

По словам актёра, он смог бы втиснуться в костюм. Хэмм готов подкачаться ради этой роли, хоть этого актёр и не любит. Также Джон признался, что он всегда был большим поклонником комиксов — читает их с девяти лет.

Ранее сообщалось, что в середине лета 2018 года компания заказала сразу несколько концепт-артов с двумя актёрами в образе Тёмного рыцаря. Одним из них был Кит Харингтон ("Игра престолов"). Что же касается Бена Аффлека, то в конце июля 2018 года стало известно, что он покидает киновселенную DC.

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Сергей Сурепин
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