Джон Хэмм готов сыграть Бэтмена

Звезда сериала "Безумцы" с радостью примерит костюм Тёмного рыцаря, если ему предложат эту роль.

Во время передачи In Depth Джон Хэмм ("Малыш на драйве") признался, что если к нему обратятся с предложением сыграть Бэтмена, то он готов на это. Звезда сериала "Безумцы" и фильма "Малыш на драйве" согласится сыграть Тёмного рыцаря, но только если будет хороший сценарий. Об этом сообщает Collider.

По словам актёра, он смог бы втиснуться в костюм. Хэмм готов подкачаться ради этой роли, хоть этого актёр и не любит. Также Джон признался, что он всегда был большим поклонником комиксов — читает их с девяти лет.