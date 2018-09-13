Комитет ГД отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект, который отменяет уголовную ответственность за репосты. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев, который добавил, что проект не был поддержан ни правительством, ни Верховным судом.
— Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем, — заявил Пискарев.
Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Алексей Журавлёв и Сергей Шаргунов. Они в конце июня внесли его на рассмотрение.