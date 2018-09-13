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Опубликовано 13 сентября 2018, 18:42

Комитет ГД отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;flickr.com/Christopher Schirner

Фото: © flickr.com/Christopher Schirner

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект, который отменяет уголовную ответственность за репосты. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев, который добавил, что проект не был поддержан ни правительством, ни Верховным судом.

— Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем, — заявил Пискарев.

Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Алексей Журавлёв и Сергей Шаргунов. Они в конце июня внесли его на рассмотрение.

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Янковская Ольга
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