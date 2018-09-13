Комитет ГД отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект, который отменяет уголовную ответственность за репосты. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев, который добавил, что проект не был поддержан ни правительством, ни Верховным судом.