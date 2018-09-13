Милонов призвал проверять депутатов на алкоголизм при приёме на работу

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверять депутатов, сенаторов, а также других чиновников и госслужащих на алкоголизм и наркотическую зависимость при приёме на должность и во время работы. Об этом он заявил в ходе круглого стола, сообщает агентство "Москва".