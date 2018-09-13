Милонов призвал проверять депутатов на алкоголизм при приёме на работу
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При выявлении случаев зависимости депутат предложил прекращать полномочия такого сотрудника.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверять депутатов, сенаторов, а также других чиновников и госслужащих на алкоголизм и наркотическую зависимость при приёме на должность и во время работы. Об этом он заявил в ходе круглого стола, сообщает агентство "Москва".
— Если будут выявлять такие случаи, нужно говорить о прекращении мандата или прекращении полномочий, — добавил депутат.
Кроме того, Милонов поддержал инициативу российского Министерства здравоохранения о размещении на бутылках со спиртным фотографий поражённых органов. По мнению парламентария, наклейки нужно сопровождать надписью "Осторожно, яд!"