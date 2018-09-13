Поклонская отреагировала на расформирование комиссии ГД, которую она возглавляла
Наталья Поклонская. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов
Депутат выразила надежду, что новая структура будет обладать необходимыми полномочиями, чтобы рассматривать вопросы разного масштаба.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что для неё не стала неожиданностью реорганизация в Государственной думе двух комиссий, одну из которых она возглавляла.
— Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы, — написала Поклонская на своей странице во "ВКонтакте". — А так всё буднично, оптимизируем работу путём реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чём-то говорить.
Депутат выразила надежду, что новая комиссия, созданная из двух предыдущих, будет обладать необходимыми полномочиями, чтобы рассматривать и "вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов", и вопросы "владения многомиллиардными активами за рубежом".
Поклонская заверила, что постарается отследить дела, которые были собраны ей в комиссии.
— Очень хочется, чтобы эти материалы были добросовестно реализованы: по крайней мере, я сделала для этого всё, что могла, — отметила она.
Напомним, в Госдуме приняли решение объединить в одну две комиссии — по этике и по контролю за доходами. Поклонская возглавляла вторую. Ранее она заявляла, что не знает о возможном лишении её постов в Госдуме.