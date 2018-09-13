Поклонская отреагировала на расформирование комиссии ГД, которую она возглавляла

Депутат выразила надежду, что новая структура будет обладать необходимыми полномочиями, чтобы рассматривать вопросы разного масштаба.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что для неё не стала неожиданностью реорганизация в Государственной думе двух комиссий, одну из которых она возглавляла.

— Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы, — написала Поклонская на своей странице во "ВКонтакте". — А так всё буднично, оптимизируем работу путём реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чём-то говорить.

Депутат выразила надежду, что новая комиссия, созданная из двух предыдущих, будет обладать необходимыми полномочиями, чтобы рассматривать и "вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов", и вопросы "владения многомиллиардными активами за рубежом".

Поклонская заверила, что постарается отследить дела, которые были собраны ей в комиссии.

— Очень хочется, чтобы эти материалы были добросовестно реализованы: по крайней мере, я сделала для этого всё, что могла, — отметила она.