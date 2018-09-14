Семья осуждённого в США Виктора Бута ждёт одобрения американской визы

Как отмечается, встреча заключённого с близкими может состояться не раньше октября.

Семья осуждённого в США бизнесмена Виктора Бута ожидает получения американской визы, сообщает газета "Известия".

Супруга Виктора Бута Алла обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой помочь добиться одобрения визы. В диппредставительстве родственникам заявили, что решение будет вынесено через 30 дней, поскольку речь идёт о встрече с заключённым.

Алла Бут рассказала, что встретиться с её мужем семья сможет не раньше октября, или, возможно, встреча будет перенесена на начало 2019 года.

— Согласно общепринятым правилам, мы сможем видеться с Виктором только два раза в неделю по выходным. Надеемся, нам удастся решить этот вопрос и мы получим дополнительное время для посещений, — рассказала супруга заключённого.

Она добавила, что в тюрьме администрация часто вводит в его отношении различные санкции. Например, ему запрещали пользоваться электронной перепиской и лишили его доступа к журналам из-за якобы телефонных разговоров.