Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике
Звезда реалити-шоу опубликовала в "Инстаграме" новые фотографии, тем самым порадовав фанатов.
На новых фотографиях Дженнер показала свою шикарную фигуру. Звезда позировала в одном сплошном купальнике белого цвета. Фотографии тут же стали хитом Сети, набрав почти 10 миллионов лайков и множество комментариев.
Фанаты модели предположили, что эти фотографии Кайли сделала раньше, так как сейчас у неё белокурые волосы. Несмотря на это, пользователи в Сети всё равно остались довольны снимками.
Правда, некоторые фанаты Дженнер жёстко раскритиковали отретушированные части тела. Другие же отмечают, что молодая мама очень красивая на этих фото, но, из-за того что модная индустрия диктует новые правила, ей приходится прибегать к использованию фоторедакторов.