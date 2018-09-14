Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике

Звезда реалити-шоу опубликовала в "Инстаграме" новые фотографии, тем самым порадовав фанатов.

На новых фотографиях Дженнер показала свою шикарную фигуру. Звезда позировала в одном сплошном купальнике белого цвета. Фотографии тут же стали хитом Сети, набрав почти 10 миллионов лайков и множество комментариев.

Фанаты модели предположили, что эти фотографии Кайли сделала раньше, так как сейчас у неё белокурые волосы. Несмотря на это, пользователи в Сети всё равно остались довольны снимками.