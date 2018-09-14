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Регион
Опубликовано 14 сентября 2018, 08:18

Кайли Дженнер показала фигуру в купальнике

Звезда реалити-шоу опубликовала в "Инстаграме" новые фотографии, тем самым порадовав фанатов.

На новых фотографиях Дженнер показала свою шикарную фигуру. Звезда позировала в одном сплошном купальнике белого цвета. Фотографии тут же стали хитом Сети, набрав почти 10 миллионов лайков и множество комментариев.

Фанаты модели предположили, что эти фотографии Кайли сделала раньше, так как сейчас у неё белокурые волосы. Несмотря на это, пользователи в Сети всё равно остались довольны снимками.

Правда, некоторые фанаты Дженнер жёстко раскритиковали отретушированные части тела. Другие же отмечают, что молодая мама очень красивая на этих фото, но, из-за того что модная индустрия диктует новые правила, ей приходится прибегать к использованию фоторедакторов.

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Сергей Сурепин
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