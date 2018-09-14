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Опубликовано 14 сентября 2018, 11:53

В Госдуме назвали план главы ВТБ по отказу от доллара реалистичным

Фото &copy; РИА Новости/Алексей Сухоруков

Фото © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Депутат Аксаков пояснил, что данная инициатива направлена на обеспечение независимости российской экономики.

План главы банка ВТБ Андрея Костина по отказу от долларовых расчётов можно осуществить в течение трёх-пяти лет, заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью агентству РИА "Новости".

— Все понимают, что расчёты в долларах за наши экспортные товары — это риск, в том числе для экспортёров, — сказал Аксаков.

Депутат рассказал, что данная инициатива позволит сделать экономику России более независимой, что очень важно сейчас, когда снятие санкций с РФ в ближайшее время не ожидается.

Ранее Андрей Костин предложил свести к минимуму использование американского доллара в расчётах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям.

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Константин Агапов
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