В Госдуме назвали план главы ВТБ по отказу от доллара реалистичным

Депутат Аксаков пояснил, что данная инициатива направлена на обеспечение независимости российской экономики.

План главы банка ВТБ Андрея Костина по отказу от долларовых расчётов можно осуществить в течение трёх-пяти лет, заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью агентству РИА "Новости".

— Все понимают, что расчёты в долларах за наши экспортные товары — это риск, в том числе для экспортёров, — сказал Аксаков.

Депутат рассказал, что данная инициатива позволит сделать экономику России более независимой, что очень важно сейчас, когда снятие санкций с РФ в ближайшее время не ожидается.