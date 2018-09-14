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Опубликовано 14 сентября 2018, 08:53

Apple показала, как снимает iPhone Xs

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Apple

Фото: © Кадр из видео YouTube/Apple

Американская корпорация продолжает активную рекламную кампанию своих новых гаджетов.

Компания Apple опубликовала новое видео на своём официальном YouTube-канале. В новом ролике разработчики показали возможности флагманского смартфона iPhone Xs по части видео.

Во время презентации Apple сообщила, что камеры новых смартфонов обеспечат съёмку в наивысшем качестве. Теперь посмотреть можно на примере.

Для создания видео разработчики использовали разнообразные сцены, формировавшиеся с помощью воды, красок, металла и так далее, а также света и звука. В ролике есть моменты, снятые в режимах замедленной и ускоренной съёмки, а также при плохом освещении.

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Сергей Сурепин
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