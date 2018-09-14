Apple показала, как снимает iPhone Xs

Во время презентации Apple сообщила, что камеры новых смартфонов обеспечат съёмку в наивысшем качестве. Теперь посмотреть можно на примере.

Для создания видео разработчики использовали разнообразные сцены, формировавшиеся с помощью воды, красок, металла и так далее, а также света и звука. В ролике есть моменты, снятые в режимах замедленной и ускоренной съёмки, а также при плохом освещении.