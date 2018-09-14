Apple показала, как снимает iPhone Xs
Фото: © Кадр из видео YouTube/Apple
Американская корпорация продолжает активную рекламную кампанию своих новых гаджетов.
Компания Apple опубликовала новое видео на своём официальном YouTube-канале. В новом ролике разработчики показали возможности флагманского смартфона iPhone Xs по части видео.
Во время презентации Apple сообщила, что камеры новых смартфонов обеспечат съёмку в наивысшем качестве. Теперь посмотреть можно на примере.
Для создания видео разработчики использовали разнообразные сцены, формировавшиеся с помощью воды, красок, металла и так далее, а также света и звука. В ролике есть моменты, снятые в режимах замедленной и ускоренной съёмки, а также при плохом освещении.