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Регион
Опубликовано 14 сентября 2018, 11:48

Центризбирком утвердил результаты довыборов в Государственную думу

Фото: &copy; РИА Новости/Варвара Гертье

Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Они были проведены в шести регионах, в семи округах, где места депутатов были вакантными.

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила результаты довыборов в Государственную думу по одномандатным округам. Постановление принято на заседании ведомства.

Согласно ему, в нижнюю палату парламента избраны Андрей Кузьмин, Александр Ярошук, Дмитрий Сватковский, Александр Хинштейн, Ольга Алимова, Евгений Примаков, Сергей Веремеенко.

Напомним, довыборы состоялись в единый день голосования 9 сентября. Они были проведены в шести регионах, в семи округах, где места были вакантными.

Ранее сообщалось, что в ЦИК не поступило ни одной жалобы по довыборам депутатов ГД.

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Андрей Григорьев
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