Центризбирком утвердил результаты довыборов в Государственную думу

Они были проведены в шести регионах, в семи округах, где места депутатов были вакантными.

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила результаты довыборов в Государственную думу по одномандатным округам. Постановление принято на заседании ведомства.

Согласно ему, в нижнюю палату парламента избраны Андрей Кузьмин, Александр Ярошук, Дмитрий Сватковский, Александр Хинштейн, Ольга Алимова, Евгений Примаков, Сергей Веремеенко.

Напомним, довыборы состоялись в единый день голосования 9 сентября. Они были проведены в шести регионах, в семи округах, где места были вакантными.