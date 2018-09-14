В стиле Бэтмена: Илон Маск предложил соединять тоннели с подземными гаражами

Благодаря этой системе пассажиры смогут попасть в тоннель непосредственно из своего дома.

Компания The Boring Company планирует соединить свой тестовый подземный тоннель с гаражом. Об этом сообщает Engadget.

Фото: © The Boring Company

Гараж будет построен в Хоторне. Тест нового изобретения будет проведён на территории, которая принадлежит компании SpaceX. И The Boring Company, и SpaceX — часть работы предпринимателя Илона Маска.

Городской совет Хоторна уже дал предварительное разрешение на строительство гаража при условии, что прототип не будет открыт для публики. Также он не должен помешать уличному движению.