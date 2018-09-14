Мэттью Макконахи спас сына от нападения горного барана

Шестимесячному младенцу популярного актёра пришлось пролететь в воздухе несколько метров.

На съёмках передачи "Ночное шоу с Джимми Феллоном" актёр Мэттью Макконахи рассказал про инцидент, который произошёл с его семьёй во время отдыха 8 лет назад — тогда они отмечали на природе 40-летие актёра. Семье пришлось столкнуться с разъярённым горным бараном.

Макконахи рассказал, что вместе с супругой Камилой, шестимесячным сыном Ливаем и собакой они наслаждались видами Большого каньона. В это время рядом появился массивный горный баран. Супруге Макконахи удалось быстро отбежать на безопасное расстояние, однако актёр и его сын оказались в западне.