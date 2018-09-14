Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября 2018, 12:42

Мэттью Макконахи спас сына от нападения горного барана

Фото: &copy; Vince Bucci/Invision/AP

Фото: © Vince Bucci/Invision/AP

Шестимесячному младенцу популярного актёра пришлось пролететь в воздухе несколько метров.

На съёмках передачи "Ночное шоу с Джимми Феллоном" актёр Мэттью Макконахи рассказал про инцидент, который произошёл с его семьёй во время отдыха 8 лет назад — тогда они отмечали на природе 40-летие актёра. Семье пришлось столкнуться с разъярённым горным бараном.

Макконахи рассказал, что вместе с супругой Камилой, шестимесячным сыном Ливаем и собакой они наслаждались видами Большого каньона. В это время рядом появился массивный горный баран. Супруге Макконахи удалось быстро отбежать на безопасное расстояние, однако актёр и его сын оказались в западне.

Первым делом он перебросил жене собаку и, поразмыслив над путями к отступлению, решил таким же образом спасти и сына. После он бросил и сына, пока баран не атаковал их. По прикидкам Макконахи, ребёнку пришлось пролететь около четырёх с половиной метров.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Мэттью Макконахи
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar