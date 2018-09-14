Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 сентября 2018, 13:51

Опубликованы промоарты новых "Мстителей"

Фото: &copy; twitter@n_novosti

Фото: © twitter@n_novosti

Очередной блокбастер студии Marvel появится в российских кинотеатрах 2 мая 2019 года.

В Сети опубликовали промоарты фильма "Мстители-4". До этого они появлялись только в плохом качестве. В четвёртом фильме Халк станет гораздо меньше и появится на экране в специальном костюме.

Также стало известно, что Капитан Америка сбрил бороду и обновил костюм. Сюжет продолжения "Войны бесконечности" не раскрывается. Раньше появлялась информация, что в сюжете будут замешаны путешествия во времени, с помощью которых Мстители смогут возродить жертв Таноса и победить безумного титана.

Напомним, российская премьера новых "Мстителей" состоится 2 мая.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • мстители
  • Marvel
  • мстителивойнабесконечности
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar