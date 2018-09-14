Опубликованы промоарты новых "Мстителей"

В Сети опубликовали промоарты фильма "Мстители-4". До этого они появлялись только в плохом качестве. В четвёртом фильме Халк станет гораздо меньше и появится на экране в специальном костюме.

Также стало известно, что Капитан Америка сбрил бороду и обновил костюм. Сюжет продолжения "Войны бесконечности" не раскрывается. Раньше появлялась информация, что в сюжете будут замешаны путешествия во времени, с помощью которых Мстители смогут возродить жертв Таноса и победить безумного титана.