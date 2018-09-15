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Регион
Опубликовано 15 сентября 2018, 06:43

Матери Бута придётся доказать родство, чтобы увидеть сына в тюрьме в США

Виктор Бут. Фото: &copy; РИА Новости

Виктор Бут. Фото: © РИА Новости

Из-за ошибки американских властей матери российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в тюрьме в США, придётся доказывать родство с сыном, чтобы встретиться с ним.

Как рассказала РИА "Новости" супруга Бута Алла, имени его матери Раисы Кузьминичны не оказалось в списке разрешённых посетителей, вместо неё там значилась женщина с другой фамилией.

Тюремная администрация не смогла объяснить, как имя этой женщины попало в список вместо имени настоящей матери Бута.

— Проблема в том, что теперь, прежде чем подавать на американскую визу, Раисе Кузьминичне придётся документально доказывать своё родство с сыном. Мы уже готовим переводы свидетельства о рождении Виктора, свидетельства о браке его родителей и другие документы, чтобы это сделать, — сказала Алла Бут.

Напомним, семья Виктора Бута ожидает получения американской визы, чтобы увидеть его впервые за шесть лет. Решение по документам будет вынесено через 30 дней. Встреча заключённого с близкими может состояться в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс не раньше октября.

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Александра Вишнякова
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