Матери Бута придётся доказать родство, чтобы увидеть сына в тюрьме в США

Из-за ошибки американских властей матери российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в тюрьме в США, придётся доказывать родство с сыном, чтобы встретиться с ним.

Как рассказала РИА "Новости" супруга Бута Алла, имени его матери Раисы Кузьминичны не оказалось в списке разрешённых посетителей, вместо неё там значилась женщина с другой фамилией.

Тюремная администрация не смогла объяснить, как имя этой женщины попало в список вместо имени настоящей матери Бута.

— Проблема в том, что теперь, прежде чем подавать на американскую визу, Раисе Кузьминичне придётся документально доказывать своё родство с сыном. Мы уже готовим переводы свидетельства о рождении Виктора, свидетельства о браке его родителей и другие документы, чтобы это сделать, — сказала Алла Бут.