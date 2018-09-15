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Опубликовано 15 сентября 2018, 08:26

Названа цена ремонта новых iPhone XS и iPhone XS Max

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Фото: © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Команда из Купертино снова установила новый рекорд стоимости починки своих гаджетов, поэтому лучше не разбивать их.

Компания Apple опубликовала информацию о том, сколько будет стоить ремонт новых моделей iPhone — XS и XS Max. Об этом сообщил ресурс Phone Arena.

В Купертино снова установили новый рекорд стоимости ремонта смартфонов. За замену дисплея iPhone XS придётся отдать $279, полный ремонт обойдётся в $549. Поменять экран на iPhone XS Max ещё дороже — $329. Полный ремонт обойдётся в $599.

Для сравнения: замена экрана у iPhone 7 стоит $149, а у iPhone 8 Plus — $169. Ремонт экрана iPhone X стоит $79, а полный ремонт — $549.

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Сергей Сурепин
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