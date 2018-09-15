Названа цена ремонта новых iPhone XS и iPhone XS Max
Фото: © AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Команда из Купертино снова установила новый рекорд стоимости починки своих гаджетов, поэтому лучше не разбивать их.
Компания Apple опубликовала информацию о том, сколько будет стоить ремонт новых моделей iPhone — XS и XS Max. Об этом сообщил ресурс Phone Arena.
В Купертино снова установили новый рекорд стоимости ремонта смартфонов. За замену дисплея iPhone XS придётся отдать $279, полный ремонт обойдётся в $549. Поменять экран на iPhone XS Max ещё дороже — $329. Полный ремонт обойдётся в $599.
Для сравнения: замена экрана у iPhone 7 стоит $149, а у iPhone 8 Plus — $169. Ремонт экрана iPhone X стоит $79, а полный ремонт — $549.