Рэпер отметил 40-летие, сняв гей-порно в доме родителей
Скриншот видео: © youtube.com/ Josh Dolgin
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Популярный канадский рэпер отметил своё 40-летие. В честь этого артист решил снять гей-порно в доме у своих родителей, сообщает VICE.
September 15, 2018
Музыкант Джош Долгин узнал, что его родители уезжают на месяц. В связи с этим артист написал сценарий порно-фильма под названием "Домосед" (The Housesitter). После этого рэпер нашёл порнозвезду Ривера Уилсона, который не только исполнил главную роль, но и выступил сопродюсером.
По словам рэпера, его команда хотела снять не просто порно, а фильм, который порадует глаз, в котором каждый кадр продуман. Также Долгин заявил, что уверен, что люди, которые создают порнографию, должны ответственно подходить к своей работе.
Родители рэпера, узнавшие о том, что их дом стал съёмочной площадкой, не разделили восторга по поводу фильма. Его премьера запланирована на 27 сентября в канадском городе Монреале, в кинотеатре Cinéma L'amour.