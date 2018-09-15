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Регион
Опубликовано 15 сентября 2018, 09:14

Рэпер отметил 40-летие, сняв гей-порно в доме родителей

Скриншот видео: &copy;&nbsp;youtube.com/ Josh Dolgin

Скриншот видео: © youtube.com/ Josh Dolgin

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Популярный канадский рэпер отметил своё 40-летие. В честь этого артист решил снять гей-порно в доме у своих родителей, сообщает VICE.

Музыкант Джош Долгин узнал, что его родители уезжают на месяц. В связи с этим артист написал сценарий порно-фильма под названием "Домосед" (The Housesitter). После этого рэпер нашёл порнозвезду Ривера Уилсона, который не только исполнил главную роль, но и выступил сопродюсером.

По словам рэпера, его команда хотела снять не просто порно, а фильм, который порадует глаз, в котором каждый кадр продуман. Также Долгин заявил, что уверен, что люди, которые создают порнографию, должны ответственно подходить к своей работе.

Родители рэпера, узнавшие о том, что их дом стал съёмочной площадкой, не разделили восторга по поводу фильма. Его премьера запланирована на 27 сентября в канадском городе Монреале, в кинотеатре Cinéma L'amour.

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Сергей Сурепин
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