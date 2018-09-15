Рэпер отметил 40-летие, сняв гей-порно в доме родителей

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Популярный канадский рэпер отметил своё 40-летие. В честь этого артист решил снять гей-порно в доме у своих родителей, сообщает VICE.

Музыкант Джош Долгин узнал, что его родители уезжают на месяц. В связи с этим артист написал сценарий порно-фильма под названием "Домосед" (The Housesitter). После этого рэпер нашёл порнозвезду Ривера Уилсона, который не только исполнил главную роль, но и выступил сопродюсером.

По словам рэпера, его команда хотела снять не просто порно, а фильм, который порадует глаз, в котором каждый кадр продуман. Также Долгин заявил, что уверен, что люди, которые создают порнографию, должны ответственно подходить к своей работе.