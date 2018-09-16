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Опубликовано 16 сентября 2018, 07:43

Экстремистов в Twitter будут вычислять сразу после регистрации

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Разработчики создали новый алгоритм, который позволит бороться с нежелательными пользователями до публикации их первых сообщений.

Американские учёные представили новый алгоритм. Он позволит автоматически блокировать учётные записи экстремистов в социальных сетях.

Группа учёных под руководством Джитт Клаузен из Университета Брандейса в Массачусетсе представила новый алгоритм для выявления учётных записей, с которых распространяются экстремистские материалы. Особенность исследования — новый алгоритм, который позволяет выявить подозрительные учётные записи до того, как с них будет опубликовано хоть одно сообщение.

По словам учёных, у всех обработанных аккаунтов наблюдаются схожие поведенческие алгоритмы. Их учётные записи выглядят одинаково, они выстраивают контакты со схожими группами.

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Сергей Сурепин
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