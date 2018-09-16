Экстремистов в Twitter будут вычислять сразу после регистрации
Фото: © Pixabay
Разработчики создали новый алгоритм, который позволит бороться с нежелательными пользователями до публикации их первых сообщений.
Американские учёные представили новый алгоритм. Он позволит автоматически блокировать учётные записи экстремистов в социальных сетях.
Группа учёных под руководством Джитт Клаузен из Университета Брандейса в Массачусетсе представила новый алгоритм для выявления учётных записей, с которых распространяются экстремистские материалы. Особенность исследования — новый алгоритм, который позволяет выявить подозрительные учётные записи до того, как с них будет опубликовано хоть одно сообщение.
По словам учёных, у всех обработанных аккаунтов наблюдаются схожие поведенческие алгоритмы. Их учётные записи выглядят одинаково, они выстраивают контакты со схожими группами.