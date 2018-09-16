Папа римский лишил церковного сана священника, обвиняемого в педофилии
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Это уже не первый случай сексуальных скандалов в католической церкви за последнее время.
Папа римский Франциск лишил церковного сана чилийского священника Кристиана Прехта Баньядоса, который обвиняется в сексуальном насилии в католических школах. Об этом сообщает пресс-служба архиепископа Сантьяго.
Отмечается, что на момент совершения преступлений большинство пострадавших были несовершеннолетними.
Как отмечается, это уже не первый случай сексуальных скандалов в католической церкви за последнее время. Так, в середине мая 34 епископа республики подали папе римскому прошение о коллективной отставке.
Как рассказывал Лайф, папа римский Франциск пообещал "любой ценой" искоренить педофилию в католической церкви.