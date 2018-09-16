iPhone Xs Max оказался в дефиците в первый день предзаказа

Невзирая на достаточно высокую цену, новый смартфон Apple оказался в дефиците ещё до начала продаж.

В первый же день приёма предварительных заказов на новые смартфоны компании Apple на американском сайте изменили сроки поставки модели iPhone Xs Max. Вместо даты 21 сентября теперь указано, что ожидание может растянуться на две недели. Об этом сообщает MiceTimes.

Это означает, что число заказов на эту модель превысило количество гаджетов, зарезервированных для первой партии. Правда, размер этой партии в штуках пока не разглашается.

Сейчас сложная ситуация наблюдается в Великобритании — ждать новинку придётся одну-две недели. Во Франции, например, закончилась только базовая версия iPhone XS Max с 64 Гбайт встроенной флеш-памяти.