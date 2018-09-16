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Регион
Опубликовано 16 сентября 2018, 17:06

IKEA выпустила продолжение рекламы лампы спустя 16 лет

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ IKEA Canada

Скриншот видео: youtube.com/ IKEA Canada

В 2002 году режиссёр Спайк Джонз снял видео для бренда, которое тут же привлекло к себе внимание в современной рекламе.

Видео было создано вместе с Crispin Porter + Bogusky. Ролик получил ряд наград, включая и Гран-при в категории Film на Каннском фестивале.

Уникальное видео создало эмоциональную связь между лампой и зрителями. В финале видео её уморительно уничтожил актёр Джонас Формандер.

16 лет спустя компания IKEA Canada воскресила старое видео, выпустив продолжение о судьбе лампы. В финале снова появляется Формандер, который теперь хвалит зрителя за эмоции и отмечает, что повторно использовать старые вещи намного лучше. Новый ролик подчеркивает позицию IKEA как ответственного и устойчивого бренда.

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Сергей Сурепин
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