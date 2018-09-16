IKEA выпустила продолжение рекламы лампы спустя 16 лет

В 2002 году режиссёр Спайк Джонз снял видео для бренда, которое тут же привлекло к себе внимание в современной рекламе.

Видео было создано вместе с Crispin Porter + Bogusky. Ролик получил ряд наград, включая и Гран-при в категории Film на Каннском фестивале.

Уникальное видео создало эмоциональную связь между лампой и зрителями. В финале видео её уморительно уничтожил актёр Джонас Формандер.