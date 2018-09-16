IKEA выпустила продолжение рекламы лампы спустя 16 лет
Скриншот видео: youtube.com/ IKEA Canada
В 2002 году режиссёр Спайк Джонз снял видео для бренда, которое тут же привлекло к себе внимание в современной рекламе.
Видео было создано вместе с Crispin Porter + Bogusky. Ролик получил ряд наград, включая и Гран-при в категории Film на Каннском фестивале.
Уникальное видео создало эмоциональную связь между лампой и зрителями. В финале видео её уморительно уничтожил актёр Джонас Формандер.
16 лет спустя компания IKEA Canada воскресила старое видео, выпустив продолжение о судьбе лампы. В финале снова появляется Формандер, который теперь хвалит зрителя за эмоции и отмечает, что повторно использовать старые вещи намного лучше. Новый ролик подчеркивает позицию IKEA как ответственного и устойчивого бренда.