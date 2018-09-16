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Регион
Опубликовано 16 сентября 2018, 17:04

Песков заверил, что Путин не собирается покидать пост президента

Владимир Путин.&nbsp;Фото: &copy; РИА "Новости"/Алексей Никольский

Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости"/Алексей Никольский

Об этом лидер РФ заявил в беседе с главой китайского интернет-гиганта Alibaba Джеком Ма.

У российского лидера Владимира Путина нет намерения уйти с поста президента, рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Речь шла о беседе Путина с основателем китайского интернет-гиганта Alibaba Джеком Ма на Восточном экономическом форуме, прошедшем на днях во Владивостоке.

Джек Ма до этого сообщал о планах уйти на пенсию, напомнил Песков, и российский лидер выразил сомнения в том, что глава Alibaba с его энергией сможет "усидеть на месте".

— Это говорит президент, которому уже 65, но, как сказал Джек Ма, что он никуда не собирается и у него нет таких помыслов, — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

8 сентября появилась информация о том, что основатель Alibaba Джек Ма собрался уйти на пенсию. Оказалось, что самый богатый китаец в мире оставит должность председателя правления 10 сентября 2019 года — в 20-летнюю годовщину компании и в день своего 55-летия.

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Анна Стрельцова
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