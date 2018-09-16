Google выпустил путеводитель по городам для тех, кто ненавидит составлять планы
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Экспериментальная группа Google Area 120 решила облегчить процесс планирования путешествия.
Американская корпорация Google запустила сайт Touring Bird. Он поможет узнать, сравнить и забронировать путешествия по городам США и Европы независимо от бюджета.
Новый инструмент рекомендует туры, места достопримечательностей и активности исходя из интересов и бюджета пользователя. Также он указывает на скрытые жемчужины от местных жителей.
Таким образом, специально подобранные списки включают руководства для новичков, исследователей скрытых мест, гурманов, поклонников "Инстаграма" и тех, кто увлекается искусством, дизайном и архитектурой.