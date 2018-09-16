Google выпустил путеводитель по городам для тех, кто ненавидит составлять планы

Экспериментальная группа Google Area 120 решила облегчить процесс планирования путешествия.

Американская корпорация Google запустила сайт Touring Bird. Он поможет узнать, сравнить и забронировать путешествия по городам США и Европы независимо от бюджета.

Новый инструмент рекомендует туры, места достопримечательностей и активности исходя из интересов и бюджета пользователя. Также он указывает на скрытые жемчужины от местных жителей.