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Опубликовано 16 сентября 2018, 17:22

Google выпустил путеводитель по городам для тех, кто ненавидит составлять планы

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Экспериментальная группа Google Area 120 решила облегчить процесс планирования путешествия.

Американская корпорация Google запустила сайт Touring Bird. Он поможет узнать, сравнить и забронировать путешествия по городам США и Европы независимо от бюджета.

Новый инструмент рекомендует туры, места достопримечательностей и активности исходя из интересов и бюджета пользователя. Также он указывает на скрытые жемчужины от местных жителей.

Таким образом, специально подобранные списки включают руководства для новичков, исследователей скрытых мест, гурманов, поклонников "Инстаграма" и тех, кто увлекается искусством, дизайном и архитектурой.

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Сергей Сурепин
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