Audi показал свой первый электромобиль
Обложка видео: youtube.com/Audi USA
В новом видео бренд признаётся, что не он изобрёл электронные авто, но ему есть, что показать.
Компания Audi опубликовала новое видео. Ролик — тизер первого электромобиля этого бренда. Компания показала отдельные части авто и различные погодные условия, которые машина сможет перенести.
Премьера видео широким массам запланирована на 17 сентября во время награждения "Эмми". В продажу новое авто поступит в начале 2019 года, однако сейчас можно оформить предварительный заказ.
Уже к 2020 году у компании Audi будет как минимум три модели.