Audi показал свой первый электромобиль

В новом видео бренд признаётся, что не он изобрёл электронные авто, но ему есть, что показать.

Компания Audi опубликовала новое видео. Ролик — тизер первого электромобиля этого бренда. Компания показала отдельные части авто и различные погодные условия, которые машина сможет перенести.

Премьера видео широким массам запланирована на 17 сентября во время награждения "Эмми". В продажу новое авто поступит в начале 2019 года, однако сейчас можно оформить предварительный заказ.