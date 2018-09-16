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Регион
Опубликовано 16 сентября 2018, 17:28

Audi показал свой первый электромобиль

Обложка видео:&nbsp;youtube.com/Audi USA

Обложка видео: youtube.com/Audi USA

В новом видео бренд признаётся, что не он изобрёл электронные авто, но ему есть, что показать.

Компания Audi опубликовала новое видео. Ролик — тизер первого электромобиля этого бренда. Компания показала отдельные части авто и различные погодные условия, которые машина сможет перенести.

Премьера видео широким массам запланирована на 17 сентября во время награждения "Эмми". В продажу новое авто поступит в начале 2019 года, однако сейчас можно оформить предварительный заказ.

Уже к 2020 году у компании Audi будет как минимум три модели.

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Сергей Сурепин
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