Печенье Oreo превратили в средство для макияжа

Оказалось, что популярные сладости теперь занимают один из ключевых трендов среди стилистов.

В новой кампании "Некоторые готовы ради Oreo на всё" (Some People’ll Do Anything For An Oreo) бренд печенья Oreo раздвигает границы разумного. Об этом сообщает The Drum.

На этот раз компания запустила рекламу среди молодого поколения. Бренд мотивирует потребителей рисовать себе брови, которые бы напоминали слоеное печенье — три полоски как два слоя теста и начинка.