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Опубликовано 17 сентября 2018, 02:31

Лауреат Нобелевской премии мира призвала СМИ перестать демонизировать Россию

Мэйрид Магуайр.&nbsp;Фото: &copy; Wikipedia

Мэйрид Магуайр. Фото: © Wikipedia

По её мнению, подобная истерия западных СМИ — одна из самых опасных мировых тенденций.

Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мэйрид Магуайр призвала западные СМИ прекратить заниматься военной пропагандой и демонизировать образ России.

В статье, опубликованной на портале Common Dreams, она высказала мнение, что политика западных изданий и телеканалов схожа с той, что они проводили во времена холодной войны. В ту эпоху, говорит она, постоянно говорилось о русской ядерной угрозе и неизвестном "зле с Востока".

По мнению Магуайр, западным лидерам необходимо наладить отношения с "российскими братьями и сёстрами", а решить глобальные проблемы человечества можно исключительно при участии всех членов мирового сообщества. Она добавила, что снятие антироссийских санкций и развитие программ сотрудничества только поспособствуют этому.

Нобелевский лауреат считает США, Францию и Великобританию самыми милитаристскими странами, которые не в состоянии решать проблемы с помощью диалога, а политика НАТО, по её мнению, разрушила миллионы человеческих жизней и привела к миграционному кризису.

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Евгений Шуваев
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