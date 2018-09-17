В Госдуме предложили создать спецорган по вычислению и наказанию спамеров

Вместе с этим инициаторы призвали увеличить штрафы за рекламу нелегальных онлайн-казино до 500 тысяч рублей.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил представителям Роскомнадзора создать специальный орган по вычислению и наказанию спамеров. Кроме того, он выступил с предложением увеличить штрафы за рекламу нелегальных онлайн-казино до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как подчеркнул инициатор, россияне часто сталкиваются с ситуацией, когда на мобильный телефон звонят неизвестные и рекламируют разного рода проекты и услуги. При этом абоненты, как он уверяет, не давали согласия на обработку персональных данных.

Вычислять спамеров Чернышов предлагает при помощи детализации звонков. А далее применять в отношении организаторов таких звонков и рассылок жёсткие меры административного характера.

Он предложил ввести систему максимально возможных штрафов и за навязчивую рекламу онлайн-казино, которую размещают на видеосервисах, а также в социальных сетях. Как он подчеркнул, подобная реклама провоцирует молодёжь и увлекающихся людей играть в азартные игры.