Netflix провёл собственную вечеринку накануне "Эмми"

На снимках с богемного вечера можно найти Сару Полсон, Дженнифер Энистон, Милли Бобби Браун и других.

Компания Netflix устроила вечеринку в Лос-Анджелесе в преддверии премии "Эмми". Гостями вечера стали многие звёзды сериалов, включая Милли Бобби Браун и Сару Полсон.

Удивлением для многих стало появление Дженнифер Энистон. 49-летняя актриса после сериала "Друзья" снимается в основном в фильмах. Но этому есть простое объяснение: Энистон сыграет одну из главных ролей в многосерийном фильме Dumplin' режиссёра Энн Флетчер.