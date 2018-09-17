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Регион
Опубликовано 17 сентября 2018, 06:24

Netflix провёл собственную вечеринку накануне "Эмми"

Фото &copy; Twitter/@NastiaRubya

Фото © Twitter/@NastiaRubya

На снимках с богемного вечера можно найти Сару Полсон, Дженнифер Энистон, Милли Бобби Браун и других.

Компания Netflix устроила вечеринку в Лос-Анджелесе в преддверии премии "Эмми". Гостями вечера стали многие звёзды сериалов, включая Милли Бобби Браун и Сару Полсон.

Удивлением для многих стало появление Дженнифер Энистон. 49-летняя актриса после сериала "Друзья" снимается в основном в фильмах. Но этому есть простое объяснение: Энистон сыграет одну из главных ролей в многосерийном фильме Dumplin' режиссёра Энн Флетчер.

Напомним, церемония вручения премии "Эмми" состоится в ночь на 18 сентября. Ознакомиться со всеми номинантами можно по ссылке.

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Сергей Сурепин
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