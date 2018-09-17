Аналитики считают, что "бюджетный" iPhone Xr негативно повлияет на прибыль Apple
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Представители инвестиционного банка Goldman Sachs уже понизили прогноз прибыли корпорации на 2019 финансовый год.
12 сентября компания Apple представила новые смартфоны — iPhone Xs, iPhone Xs Max, а также "бюджетную" версию гаджета iPhone Xr. На фоне этого инвестиционный банк Goldman Sachs понизил прогноз по прибыли Apple — с $14,53 за акцию до $13,77.
Главный повод для такого решения — цена iPhone Xr. В США на момент выхода модели в продажу она составит $749 за базовую версию (64 Гбайт встроенной флеш-памяти). Это на $100 ниже, чем ожидали в Goldman Sachs, — в связи с этим средняя продажная стоимость "яблочных" смартфонов также упадёт.
Представители инвестиционного банка надеются, что финансовые потери Apple от более дешёвого iPhone Xr будут частично компенсированы большими объёмами его продаж. По словам аналитиков, новый гаджет должен будет заменить iPhone 8 и iPhone 8 Plus.