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Опубликовано 17 сентября 2018, 06:34

Новый фильм о Хищнике провалился в американском кинопрокате

Боевик установил антирекорд по кассовым сборам в США как самая слабо стартовавшая картина с количеством кинотеатров более 4 тысяч.

Кадр фильма&nbsp;"Хищник"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Хищник"/ © Кинопоиск

Фантастический боевик "Хищник" режиссёра Шейна Блэка возглавил кинопрокат США. В дебютные выходные фильму удалось заработать 24 миллиона долларов.

Фильм уже сейчас можно назвать провальным. Дело в том, что лента установила антирекорд американского бокс-офиса как самая слабо стартовавшая картина с количеством кинотеатров более четырёх тысяч. Ранее это "достижение" было у "Мумии" с Томом Крузом, которая в 4035 кинотеатрах собрала 31,6 миллиона долларов.

Напомним, бюджет фильма "Хищник" составил 88 миллионов долларов. Ленту показали в 4037 кинотеатрах.

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Сергей Сурепин
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