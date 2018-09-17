Новый фильм о Хищнике провалился в американском кинопрокате
Боевик установил антирекорд по кассовым сборам в США как самая слабо стартовавшая картина с количеством кинотеатров более 4 тысяч.
Кадр фильма "Хищник"/ © Кинопоиск
Фантастический боевик "Хищник" режиссёра Шейна Блэка возглавил кинопрокат США. В дебютные выходные фильму удалось заработать 24 миллиона долларов.
Фильм уже сейчас можно назвать провальным. Дело в том, что лента установила антирекорд американского бокс-офиса как самая слабо стартовавшая картина с количеством кинотеатров более четырёх тысяч. Ранее это "достижение" было у "Мумии" с Томом Крузом, которая в 4035 кинотеатрах собрала 31,6 миллиона долларов.
Напомним, бюджет фильма "Хищник" составил 88 миллионов долларов. Ленту показали в 4037 кинотеатрах.