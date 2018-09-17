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Опубликовано 17 сентября 2018, 06:45

Второй сезон "Молодого папы" выйдет в ноябре 2019 года

В продолжении популярного телевизионного сериала будут сниматься Джон Малкович и Джуд Лоу.

Кадр фильма&nbsp;"Молодой папа"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Молодой папа"/ © Кинопоиск

Второй сезон популярного телевизионного сериала "Молодой папа" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом на пресс-конференции в рамках XXVIII международного кинофестиваля "Послание к человеку" рассказал режиссёр Паоло Соррентино.

Я начну снимать второй сезон сериала в ноябре, и в ноябре следующего года он выйдет

Паоло Соррентино

Итальянский постановщик заявил, что в продолжении шоу будут сниматься актёры Джуд Лоу и Джон Малкович.

Напомним, сериал "Молодой папа" рассказывает историю молодого италоамериканца Ленни Белардо, избранного папой римским Пием XIII. Его роль сыграл Джуд Лоу. Первый сезон вышел в конце 2016 года, он состоял из 10 эпизодов.

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Сергей Сурепин
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