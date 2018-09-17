Второй сезон "Молодого папы" выйдет в ноябре 2019 года

Второй сезон популярного телевизионного сериала "Молодой папа" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом на пресс-конференции в рамках XXVIII международного кинофестиваля "Послание к человеку" рассказал режиссёр Паоло Соррентино.

Я начну снимать второй сезон сериала в ноябре, и в ноябре следующего года он выйдет Паоло Соррентино

Итальянский постановщик заявил, что в продолжении шоу будут сниматься актёры Джуд Лоу и Джон Малкович.