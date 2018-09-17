Фильм "Хищник" возглавил российский кинопрокат в выходные
Кадр фильма "Хищник"/ © Кинопоиск
Второе место заняла лента "Великий уравнитель — 2", третье — комедия "Счастья! Здоровья!".
Фантастический боевик "Хищник" стал лидером кинопроката в Российской Федерации и странах СНГ по итогам прошедших выходных. Лента собрала за 13–16 сентября 304,8 миллиона рублей.
Фильм режиссёра Шейна Блэка показывают в российских кинотеатрах с 13 сентября. Лента — продолжение франшизы об инопланетной расе Хищников, которые представляют угрозу для существования человечества.
Второе место в российском прокате занял фильм "Великий уравнитель — 2". Лента была лидером проката на прошлых выходных. Сейчас картина собрала 44,3 миллиона рублей. Третье место российского кинопроката заняла комедия "Счастья! Здоровья!", заработавшая 41,7 миллиона рублей.