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Опубликовано 17 сентября 2018, 06:46

Фильм "Хищник" возглавил российский кинопрокат в выходные

Кадр фильма&nbsp;"Хищник"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Хищник"/ © Кинопоиск

Второе место заняла лента "Великий уравнитель — 2", третье — комедия "Счастья! Здоровья!".

Фантастический боевик "Хищник" стал лидером кинопроката в Российской Федерации и странах СНГ по итогам прошедших выходных. Лента собрала за 13–16 сентября 304,8 миллиона рублей.

Фильм режиссёра Шейна Блэка показывают в российских кинотеатрах с 13 сентября. Лента — продолжение франшизы об инопланетной расе Хищников, которые представляют угрозу для существования человечества.

Второе место в российском прокате занял фильм "Великий уравнитель — 2". Лента была лидером проката на прошлых выходных. Сейчас картина собрала 44,3 миллиона рублей. Третье место российского кинопроката заняла комедия "Счастья! Здоровья!", заработавшая 41,7 миллиона рублей.

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Сергей Сурепин
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