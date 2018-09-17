Госдума РФ введёт уголовную ответственность для чёрных кредиторов

У Государственной думы РФ в планах ввести уголовную ответственность для чёрных кредиторов — компаний, которые занимаются нелегальным кредитованием и не включены в реестр Центробанка России. Об этом сообщают "Известия".

Такой законопроект подготовит комитет нижней палаты парламента России по финансовому рынку в осеннюю сессию, рассказал председатель комитета Анатолий Аксаков.

— Размер тюремного срока для них требует обсуждения с силовиками, судейским сообществом, Центробанком и Минфином, — отметил Аксаков.

Сейчас максимальное наказание за незаконные кредиты — штраф в размере 300–500 тысяч рублей.