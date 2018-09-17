Госдума РФ введёт уголовную ответственность для чёрных кредиторов
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У Государственной думы РФ в планах ввести уголовную ответственность для чёрных кредиторов — компаний, которые занимаются нелегальным кредитованием и не включены в реестр Центробанка России. Об этом сообщают "Известия".
Такой законопроект подготовит комитет нижней палаты парламента России по финансовому рынку в осеннюю сессию, рассказал председатель комитета Анатолий Аксаков.
— Размер тюремного срока для них требует обсуждения с силовиками, судейским сообществом, Центробанком и Минфином, — отметил Аксаков.
Сейчас максимальное наказание за незаконные кредиты — штраф в размере 300–500 тысяч рублей.
В пресс-службе Банка России добавили, что за январь — июнь этого года регулятор выявил 1890 организаций, проводивших нелегальное кредитование. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество выявленных чёрных кредиторов возросло более чем вдвое.