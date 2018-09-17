Фанаты установили рекорд Гиннесса по количеству Человеков-пауков в одном месте

547 посетителей популярной выставки Comic-Con оделись в костюм Человека-паука и тем самым установили новый мировой рекорд.

В Стокгольме прошёл местный Comic-Con. В рамках этого мероприятия компании Sony и Marvel установили новый рекорд Гиннесса. Об этом сообщает Game Informer.

Рекорд установили по одновременному числу людей в одном месте, одетых в костюм Человека-паука. Для того чтобы зафиксировать рекорд, организаторы пригласили на мероприятие специальных судей.

В итоге организаторам удалось собрать в одном зале 547 супергероев в костюме Человека-паука. Среди них были не только дети и подростки, но и взрослые.