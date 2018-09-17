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Регион
Опубликовано 17 сентября 2018, 11:33

Фанаты установили рекорд Гиннесса по количеству Человеков-пауков в одном месте

Фото &copy; Twitter/@CBCebulski

Фото © Twitter/@CBCebulski

547 посетителей популярной выставки Comic-Con оделись в костюм Человека-паука и тем самым установили новый мировой рекорд.

В Стокгольме прошёл местный Comic-Con. В рамках этого мероприятия компании Sony и Marvel установили новый рекорд Гиннесса. Об этом сообщает Game Informer.

Рекорд установили по одновременному числу людей в одном месте, одетых в костюм Человека-паука. Для того чтобы зафиксировать рекорд, организаторы пригласили на мероприятие специальных судей.

В итоге организаторам удалось собрать в одном зале 547 супергероев в костюме Человека-паука. Среди них были не только дети и подростки, но и взрослые.

Эта инициатива — часть рекламной кампании игры про Человека-паука, которая вышла 7 сентября на PlayStation 4.

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Сергей Сурепин
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