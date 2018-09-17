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Опубликовано 17 сентября 2018, 11:53

Бывшая жена Сталлоне напугала всех своим силиконовым декольте

Фото &copy; AP Photo/Frank Augstein

Фото © AP Photo/Frank Augstein

Пластические операции, которые проводила 55-летняя Бриджит Нельсен, дают о себе знать.

Датская актриса и бывшая модель Playboy Бриджит Нельсен пришла на вечеринку кинопремии "Эмми" в достаточно провокационном наряде. Для своего образа она выбрала обтягивающий чёрный комбинезон с очень глубоким вырезом. Об этом сообщает Daily Mail.

Фанаты были шокированы таким появлением бывшей жены Сталлоне на публике. В частности, зрителям не понравилось, как выглядел бюст исполнительницы роли Рыжей Сони в "Конане-Варваре". По словам многих из них, им показалось, что что-то инородное находится в бюсте звезды.

Напомним, в 2008 году Бриджит сделала себе подарок на 45-летие. Звезда прошла целый курс пластических операций. В том числе она установила грудные импланты. Спустя 10 лет они выглядят не так прекрасно, как раньше.

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Сергей Сурепин
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