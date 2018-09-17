Бывшая жена Сталлоне напугала всех своим силиконовым декольте

Пластические операции, которые проводила 55-летняя Бриджит Нельсен, дают о себе знать.

Датская актриса и бывшая модель Playboy Бриджит Нельсен пришла на вечеринку кинопремии "Эмми" в достаточно провокационном наряде. Для своего образа она выбрала обтягивающий чёрный комбинезон с очень глубоким вырезом. Об этом сообщает Daily Mail.

Фанаты были шокированы таким появлением бывшей жены Сталлоне на публике. В частности, зрителям не понравилось, как выглядел бюст исполнительницы роли Рыжей Сони в "Конане-Варваре". По словам многих из них, им показалось, что что-то инородное находится в бюсте звезды.