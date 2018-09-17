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Опубликовано 17 сентября 2018, 12:14

Сегодня вручат премию "Эмми"

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Georgia Southern

Фото: © flickr / Georgia Southern

Церемония награждения самой главной телевизионной премией будет проходить в Лос-Анджелесе.

В ночь с 17 на 18 сентября в Лос-Анджелесе пройдёт вручение премии "Эмми". Эту награду принято называть телевизионной версией "Оскара".

Больше всего шансов на победу в ключевых номинациях у сериала "Игра престолов". В начале месяца это шоу взяло "Эмми" в семи технических номинациях. В частности, сериал отметили в том числе за креатив, музыку и спецэффекты. Теперь же шоу борется за победу в категории "Лучший драматический сериал".

Напомним, Netflix уже провёл собственную вечеринку накануне "Эмми". Также опубликованы все номинанты премии.

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Сергей Сурепин
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