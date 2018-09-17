Сегодня вручат премию "Эмми"
Фото: © flickr / Georgia Southern
Церемония награждения самой главной телевизионной премией будет проходить в Лос-Анджелесе.
В ночь с 17 на 18 сентября в Лос-Анджелесе пройдёт вручение премии "Эмми". Эту награду принято называть телевизионной версией "Оскара".
Больше всего шансов на победу в ключевых номинациях у сериала "Игра престолов". В начале месяца это шоу взяло "Эмми" в семи технических номинациях. В частности, сериал отметили в том числе за креатив, музыку и спецэффекты. Теперь же шоу борется за победу в категории "Лучший драматический сериал".
Напомним, Netflix уже провёл собственную вечеринку накануне "Эмми". Также опубликованы все номинанты премии.