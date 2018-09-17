Сегодня вручат премию "Эмми"

Больше всего шансов на победу в ключевых номинациях у сериала "Игра престолов". В начале месяца это шоу взяло "Эмми" в семи технических номинациях. В частности, сериал отметили в том числе за креатив, музыку и спецэффекты. Теперь же шоу борется за победу в категории "Лучший драматический сериал".