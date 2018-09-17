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Опубликовано 17 сентября 2018, 12:34

Авторы Fallout 76 обещают поддерживать игру вечно

Фото &copy; Bethesda Softworks

Фото © Bethesda Softworks

Разработчики проекта будут прислушиваться ко мнению геймеров и постоянно добавлять новый контент.

Компания Bethesda впервые в истории решила сфокусировать своё внимание на многопользовательском режиме, а не на одиночной кампании. Раньше мы получали от разработчиков шикарные сюжетные линии и уникальные виртуальные миры, а теперь команда планирует выпустить Fallout 76 — игру, в которой геймеры будут взаимодействовать друг с другом.

По словам разработчиков, они планируют поддерживать проект вечно. В частности, команда всё время будет держать связь с геймерами и прислушиваться к их мнению. Это, само собой, будет влиять на то, какой контент в дальнейшем будет появляться в RPG.

Напомним, Fallout 76 выходит 14 ноября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Уже в октябре пройдёт закрытое тестирование игры.

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Сергей Сурепин
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