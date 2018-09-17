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Опубликовано 17 сентября 2018, 09:27

Более 200 пар развелись из-за Fortnite

Фото: &copy; flickr /&nbsp;juliemichas

Фото: © flickr / juliemichas

В графе "причина развода" прямо указано чрезмерное увлечение компьютерными играми.

Более 200 пар в Великобритании развелись из-за компьютерных игр, в частности Fortnite. Об этом сообщает ресурс Divorce Online.

Причиной развода указывалось чрезмерное увлечение компьютерными играми одним из партнёров. Супруги проводят мало времени вместе.

Всемирная организация здравоохранения официально признаёт игроманию видом психического расстройства. Из-за неё человек абстрагируется от общества, стабильно тратит деньги и испытывает зависимость к компьютерным играм.

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Денис Марков
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