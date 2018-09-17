Более 200 пар развелись из-за Fortnite

В графе "причина развода" прямо указано чрезмерное увлечение компьютерными играми.

Более 200 пар в Великобритании развелись из-за компьютерных игр, в частности Fortnite. Об этом сообщает ресурс Divorce Online.

Причиной развода указывалось чрезмерное увлечение компьютерными играми одним из партнёров. Супруги проводят мало времени вместе.