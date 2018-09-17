Фанаты показали, как будет выглядеть звезда "Игры престолов" в сериале "Ведьмак"

В настоящий момент продолжаются поиски актёров, которые примут участие в шоу от Netflix.

Компания Netflix всё ещё активно работает над сериалом "Ведьмак". В настоящий момент стриминг-гигант ищет подходящую актрису на роль Цири для будущей экранизации.

Фанаты популярной игры на фоне этого предлагают свои варианты. Например, известный художник BossLogic решил прикинуть, как может выглядеть Натали Дормер в роли Цири. Художник тут же поделился полученным результатом.