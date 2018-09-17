Фанаты показали, как будет выглядеть звезда "Игры престолов" в сериале "Ведьмак"
Фото © CD Projekt RED
В настоящий момент продолжаются поиски актёров, которые примут участие в шоу от Netflix.
Компания Netflix всё ещё активно работает над сериалом "Ведьмак". В настоящий момент стриминг-гигант ищет подходящую актрису на роль Цири для будущей экранизации.
Фанаты популярной игры на фоне этого предлагают свои варианты. Например, известный художник BossLogic решил прикинуть, как может выглядеть Натали Дормер в роли Цири. Художник тут же поделился полученным результатом.
Напомним, Netflix ищет на роль молодую актрису, Дормер сейчас 36 лет. На роль Геральта уже утвердили Генри Кавилла (он играл Супермена). Съёмки начнутся в октябре 2018-го, а премьера ожидается в конце 2019 года.