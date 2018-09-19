Дерби красно-синих в ЛЧ. Знакомимся с соперником ЦСКА — "Викторией Пльзень"

Сегодня в борьбу в Лиге чемпионов вступают московские армейцы. Лайф рассказывает о сопернике российской команды из Чехии.

Клуб "Виктория Пльзень" был основан в 1911 году. Красно-синие (да-да, как и цвета ЦСКА) пять раз становились чемпионами Чехии и по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны. В рейтинге УЕФА они занимают 51 место (ЦСКА — на 32-м). Футбольная академия "Викторки" может похвастаться такими своими выпускниками как Петр Чех и Павел Недвед.

Вратарь Петр Чех. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

За более чем столетнюю историю клуб несколько раз менял своё название — среди них были "Сокол Шкода", "ТЕ Шкода", "СО Спартак ЛЗ" и другие. В 1993 году вернулось первоначальное имя — "Виктория", которое и сохранилось до настоящего времени.

Самый успешный тренер в истории клуба

Главным тренером команды с 2017 года является 54-летний чешский специалист Павел Врба. Интересно, что ранее он уже работал в "Виктории" (в период с 2008 по 2013 год) и именно с ним связаны основные успехи клуба. В сезоне 2011/12 под его руководством красно-синие впервые в истории выиграли чемпионат страны, а следом и Суперкубок.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Во второе его пришествие "Викторка" уверенно выиграла чемпионат Чехии и пробилась в третий раз в групповой этап Лиги чемпионов.

Российским болельщикам Врба знаком по работе с махачкалинским "Анжи". Потрудился он там, правда, недолго — с июня по декабрь 2016 года.

Стиль игры

"Виктория" предпочитает играть в оборонительный футбол. Они очень мало пропускают, так что армейцам нужно будет постараться, чтобы вскрыть их оборону. В тоже время у них в атаке есть 25-летний Михаэл Крменчик, который также может создать проблемы ЦСКА. В этом сезоне он уже забил семь голов в восьми матчах. В настоящий момент красно-синие идут на втором месте чемпионата Чехии, уступая только "Славии".

Эмблема клуба. Фото: © пресс-служба ФК "Виктория"

Важно, что опыт игры против российских команд у "Викторки" имеется. Совсем недавно, в летнее межсезонье, чешская команда проводила товарищеский матч с "Ахматом" и крупно обыграла грозненцев — 4:0.

Красно-синие против красно-синих

Самое интересное, ЦСКА и "Виктория" уже встречались на поле — в 2013 году они противостояли друг другу на групповом этапе Лиги чемпионов. В первом матче, который из-за плохого газона на "Арене Химки" состоялся в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский", ЦСКА победил со счётом 3:2, а в ответной встрече в Чехии проиграл — 1:2.

ЦСКА — "Виктория", 2013 год. Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Тогда обе команды заработали по три очка, но ЦСКА занял последнее место в группе. "Виктория" смогла вырвать у армейцев путёвку в Лигу Европы по дополнительным показателям.