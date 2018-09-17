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Регион
Опубликовано 17 сентября 2018, 14:09

Зюганов призвал Путина вмешаться в ситуацию с выборами в Приморье

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Лидер коммунистов уверен, что при подсчёте голосов за главу региона были серьёзные нарушении.

Лидер Коммунистической партии страны Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с выборами в Приморском крае. Он утверждает, что на голосовании в регионе творился криминальный беспредел.

— Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом конституции, срочно своим указом создал комиссию, — приводит слова Зюганова РБК.

Он также заявил, что обратится в Следственный комитет, полицию и прокуратуру. Зюганов обещает предъявить "доказательства реальных результатов".

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоговое решение по выборам губернатора Приморья примут до конца недели. Как отметила она, ЦИК берёт тайм-аут до среды на изучение всех обращений и жалоб.

После обработки 99,16% протоколов лидерство сохранял врио главы региона Андрей Тарасенко — он набрал 49,55%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.

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Янковская Ольга
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