Зюганов призвал Путина вмешаться в ситуацию с выборами в Приморье

Лидер коммунистов уверен, что при подсчёте голосов за главу региона были серьёзные нарушении.

Лидер Коммунистической партии страны Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с выборами в Приморском крае. Он утверждает, что на голосовании в регионе творился криминальный беспредел.

— Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом конституции, срочно своим указом создал комиссию, — приводит слова Зюганова РБК.

Он также заявил, что обратится в Следственный комитет, полицию и прокуратуру. Зюганов обещает предъявить "доказательства реальных результатов".

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что итоговое решение по выборам губернатора Приморья примут до конца недели. Как отметила она, ЦИК берёт тайм-аут до среды на изучение всех обращений и жалоб.