Актёр из сериала "Очень странные дела" поработал священником на свадьбе фанатов
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Дэвид Харбор сыграл шерифа в популярном шоу, но теперь пробует свои силы в новом амплуа.
Актёр Дэвид Харбор известен по сериалу "Очень странные дела". Он играл шерифа Джима Хоппера в популярном шоу, а также сыграет нового Хеллбоя. В перерывах между ролями Харбор поработал священником на свадьбе фанатов.
16 января 2018 года пользовательница "Твиттера" по имени Эрика поинтересовалась у Харбора, что ей нужно сделать, чтобы тот стал главным действующим лицом на её свадьбе. Торжество было запланировано на сентябрь.
What would it take to get @DavidKHarbour to be the Officiant at my wedding in September?!— Ericka (@ErickaElizabth) January 15, 2018
Харбор ответил, что достаточно будет 125 тысяч ретвитов. Ещё одно условие — дата свадьбы не должна была совпадать со съёмками в сериале "Очень странные дела".
В итоге 16 сентября Харбор опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере" фотографию со свадьбы. Также актёр написал, что торжество провели в Спрингфилде, штат Иллинойс. Гости остались довольны и были в восторге от Дэвида.
Hey internet. I know it’s been awhile. I retreated. Needed some space. You probably get it. But I’ve been thinking about ya in the interim. And all your retweets. And so me and some fun folks in Springfield, Illinois made good on our promise we made all those months ago. pic.twitter.com/fZK8zNMQSi— David Harbour (@DavidKHarbour) September 16, 2018