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Регион
Опубликовано 17 сентября 2018, 14:43

Актёр из сериала "Очень странные дела" поработал священником на свадьбе фанатов

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Дэвид Харбор сыграл шерифа в популярном шоу, но теперь пробует свои силы в новом амплуа.

Актёр Дэвид Харбор известен по сериалу "Очень странные дела". Он играл шерифа Джима Хоппера в популярном шоу, а также сыграет нового Хеллбоя. В перерывах между ролями Харбор поработал священником на свадьбе фанатов.

16 января 2018 года пользовательница "Твиттера" по имени Эрика поинтересовалась у Харбора, что ей нужно сделать, чтобы тот стал главным действующим лицом на её свадьбе. Торжество было запланировано на сентябрь.

Харбор ответил, что достаточно будет 125 тысяч ретвитов. Ещё одно условие — дата свадьбы не должна была совпадать со съёмками в сериале "Очень странные дела".

В итоге 16 сентября Харбор опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере" фотографию со свадьбы. Также актёр написал, что торжество провели в Спрингфилде, штат Иллинойс. Гости остались довольны и были в восторге от Дэвида.

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Сергей Сурепин
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