ЕР выдвинет Отари Аршбу на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами

Президиум фракции партии "Единая Россия" собирается выдвинуть на пост главы новой комиссии ГД по этике и доходам кандидатуру Отари Аршбы, сообщил журналистам глава фракции Сергей Неверов.

— "Единая Россия" будет предлагать кандидатуру Отари Ионовича Аршбы, эта кандидатура получила больше голосов на голосовании на президиуме, — заявил Неверов.

По его словам, голосование было "тайным, альтернативным". Он добавил, что кандидатуру Аршбы внесут от фракции на должность председателя комиссии, как только комиссия будет создана.