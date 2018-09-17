ЕР выдвинет Отари Аршбу на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами
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Президиум фракции партии "Единая Россия" собирается выдвинуть на пост главы новой комиссии ГД по этике и доходам кандидатуру Отари Аршбы, сообщил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
— "Единая Россия" будет предлагать кандидатуру Отари Ионовича Аршбы, эта кандидатура получила больше голосов на голосовании на президиуме, — заявил Неверов.
По его словам, голосование было "тайным, альтернативным". Он добавил, что кандидатуру Аршбы внесут от фракции на должность председателя комиссии, как только комиссия будет создана.
На прошлой неделе Комитет ГД по контролю и регламенту принял решение о создании единой комиссии нижней палаты парламента, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами. Аршба занимает пост главы первой, депутат от ЕР Наталья Поклонская — второй.