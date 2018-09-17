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Опубликовано 17 сентября 2018, 14:54

Стало известно, как будет выглядеть новый Джокер

Фото: &copy; instagram.com/toddphillips1

Фото: © instagram.com/toddphillips1

В Сети опубликовали первые кадры со съёмочной площадки фильма "Джокер", главную роль в котором сыграет Хоакин Феникс.

JustJared опубликовал кадры со съёмочной площадки фильма "Джокер". Главную роль в ленте сыграет Хоакин Феникс. На опубликованных кадрах можно увидеть главного героя, которому лишь предстоит стать безумным преступником, и клоуна.

Кроме того, режиссёр фильма Тодд Филипс опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фотографию Хоакина Феникса. Также он оставил подпись из одного лишь слова — Артур.

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Arthur.

Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1)

Напомним, помимо Феникса в фильме "Джокер" также должны сняться Марк Мэрон, Роберт де Ниро и Зази Битц. Алек Болдуин от роли отца Бэтмена отказался. Фильм выйдет в прокат 4 октября 2019 года.

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Сергей Сурепин
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