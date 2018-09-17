Стало известно, как будет выглядеть новый Джокер
Фото: © instagram.com/toddphillips1
В Сети опубликовали первые кадры со съёмочной площадки фильма "Джокер", главную роль в котором сыграет Хоакин Феникс.
JustJared опубликовал кадры со съёмочной площадки фильма "Джокер". Главную роль в ленте сыграет Хоакин Феникс. На опубликованных кадрах можно увидеть главного героя, которому лишь предстоит стать безумным преступником, и клоуна.
September 17, 2018
Кроме того, режиссёр фильма Тодд Филипс опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фотографию Хоакина Феникса. Также он оставил подпись из одного лишь слова — Артур.
Напомним, помимо Феникса в фильме "Джокер" также должны сняться Марк Мэрон, Роберт де Ниро и Зази Битц. Алек Болдуин от роли отца Бэтмена отказался. Фильм выйдет в прокат 4 октября 2019 года.