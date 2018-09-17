Аналитик назвал дату выхода PlayStation 5

Новая игровая консоль компании Sony может быть представлена публике уже в июне 2019 года.

Аналитик Хидеки Ясуда из фирмы Ace Economic Research Institute опубликовал новый отчёт. В документе он написал, что новая консоль компании Sony — PlayStation 5 — будет представлена уже в июне будущего года.

Аналитик ссылается на сделанные ранее заявления исполнительного директора PlayStation Джона Кодера о том, что PlayStation 4 вышла в финальную фазу существования. Покажут новинку, скорее всего, во время выставки E3 2019, которая пройдет с 11 по 13 июня в Лос-Анджелесе.