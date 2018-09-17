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Регион
Опубликовано 17 сентября 2018, 17:33

Аналитик назвал дату выхода PlayStation 5

Фото: &copy;&nbsp;pixabay.com

Фото: © pixabay.com

Новая игровая консоль компании Sony может быть представлена публике уже в июне 2019 года.

Аналитик Хидеки Ясуда из фирмы Ace Economic Research Institute опубликовал новый отчёт. В документе он написал, что новая консоль компании Sony — PlayStation 5 — будет представлена уже в июне будущего года.

Аналитик ссылается на сделанные ранее заявления исполнительного директора PlayStation Джона Кодера о том, что PlayStation 4 вышла в финальную фазу существования. Покажут новинку, скорее всего, во время выставки E3 2019, которая пройдет с 11 по 13 июня в Лос-Анджелесе.

Что же касается старта продаж, то новая консоль будет доступна в конце 2019 года. По словам аналитика, конкуренция с консолью Xbox от американской корпорации Microsoft вынуждает Sony ускорить выход новой консоли. Ранее сообщалось, что компания выйдет на рынок с новой консолью не ранее 2020 года.

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Сергей Сурепин
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