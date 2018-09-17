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Опубликовано 17 сентября 2018, 17:23

Sony показала трейлер "Девушка, которая застряла в паутине"

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Японская компания выпустила второй трейлер ленты-продолжения "Девушки с татуировкой дракона" Дэвида Финчера.

Главную роль в фильме "Девушка, которая застряла в паутине", исполнила Клэр Фой. По сюжету её героиня ввязывается в опасную историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.

Ленту снял Феде Альварес. Он известен по перезапуску работы "Зловещие мертвецы. Чёрная книга" и сериалу "От заката до рассвета".

Фильм "Девушка, которая застряла в паутине" выходит в российский прокат 8 ноября.

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Сергей Сурепин
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