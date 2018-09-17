Sony показала трейлер "Девушка, которая застряла в паутине"
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Японская компания выпустила второй трейлер ленты-продолжения "Девушки с татуировкой дракона" Дэвида Финчера.
Главную роль в фильме "Девушка, которая застряла в паутине", исполнила Клэр Фой. По сюжету её героиня ввязывается в опасную историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.
Ленту снял Феде Альварес. Он известен по перезапуску работы "Зловещие мертвецы. Чёрная книга" и сериалу "От заката до рассвета".
Фильм "Девушка, которая застряла в паутине" выходит в российский прокат 8 ноября.