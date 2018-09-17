Фанаты "Рика и Морти" показали аниме по мотивам мультсериала

Благодаря стараниям поклонников популярного шоу проект об учёном и подростке заиграл новыми красками.

Авторы ютуб-канала Malec опубликовали анимационный ролик собственного производства. Они добавили к мультсериалу "Рик и Морти" множество элементов, типичных для заставок аниме-сериалов.

В итоге мы получили эпичное видео, которое заставляет по-новому взглянуть на привычных персонажей. В настоящий момент продолжается работа над новым сезоном мультсериала. Соавтор проекта Джастин Ройланд рассказал, что для работы над продолжением пришлось создать сценарную группу, где обсуждаются возможные идеи.