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Регион
Опубликовано 17 сентября 2018, 16:53

Фанаты "Рика и Морти" показали аниме по мотивам мультсериала

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Благодаря стараниям поклонников популярного шоу проект об учёном и подростке заиграл новыми красками.

Авторы ютуб-канала Malec опубликовали анимационный ролик собственного производства. Они добавили к мультсериалу "Рик и Морти" множество элементов, типичных для заставок аниме-сериалов.

В итоге мы получили эпичное видео, которое заставляет по-новому взглянуть на привычных персонажей. В настоящий момент продолжается работа над новым сезоном мультсериала. Соавтор проекта Джастин Ройланд рассказал, что для работы над продолжением пришлось создать сценарную группу, где обсуждаются возможные идеи.

Напомним, дата премьеры нового сезона пока не сообщается. Создатели пообещали, что фанатам не придётся ждать весь 2019 год.

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Сергей Сурепин
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