Появились подробности сюжета девятого эпизода "Звёздных войн"

Британское издание The Sunday Express сообщило , что со съёмочной площадки девятого эпизода "Звёздных войн" утекли первые подробности сюжета картины. Речь идёт о важном сюжетном повороте, который связан с генералом Хаксом (Донал Глисон).

Согласно полученной информации, по сюжету фильма Кайло Рен узнает, что внутри Первого ордена скрывается предатель, передающий важную информацию Сопротивлению. В связи с этим он начнёт поиски и впоследствии выяснит, что шпионил сам генерал Хакс.