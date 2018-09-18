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Регион
Опубликовано 18 сентября 2018, 00:42

Стало известно имя альпиниста, погибшего в Черногории

Фото: &copy; Facebook/Gss Crne Gore

Фото: © Facebook/Gss Crne Gore

Ранее стало известно, что российский турист погиб в горах Черногории во время похода.

Горная служба спасения Черногории на своей странице в "Фейсбуке" назвала имя российского альпиниста, погибшего на массиве Дурмитор.

Им оказался россиянин Антон Верховский, 1984 года рождения. Сообщается, что в походе он был с группой соотечественников.

Напомним, вечером 17 сентября стало известно о погибшем альпинисте из России в горах Черногории, однако его имя не называлось.

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Евгений Шуваев
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