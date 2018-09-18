Стало известно имя альпиниста, погибшего в Черногории
Фото: © Facebook/Gss Crne Gore
Ранее стало известно, что российский турист погиб в горах Черногории во время похода.
Горная служба спасения Черногории на своей странице в "Фейсбуке" назвала имя российского альпиниста, погибшего на массиве Дурмитор.
Им оказался россиянин Антон Верховский, 1984 года рождения. Сообщается, что в походе он был с группой соотечественников.
Напомним, вечером 17 сентября стало известно о погибшем альпинисте из России в горах Черногории, однако его имя не называлось.